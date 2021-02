Ausgewogene ErnÃ¤hrung fÃ¼r ein starkes Immunsystem

Monday, 25. January 2021

Unser Immunsystem und damit unser Wohlbefinden werden durch die Ernährung wesentlich beeinflusst. Damit wir gesund und leistungsfähig bleiben, benötigt der Körper essenzielle Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Besonders in Zeiten von Stress oder bei Schlafmangel braucht der Körper oft Unterstützung, um die Funktionsfähigkeit des Immunsystems aufrechtzuerhalten. Unser Immunsystem bekämpft eingedrungene Mikroorganismen wie Viren, Bakterien oder Parasiten und hindert sie daran, sich im Körper zu vermehren. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung stärkt den Schutzschild des Körpers gegen Krankheiten und Infektionen. Um zu verstehen, wie die Ernährung unser Befinden beeinflusst, müssen wir einen Blick auf die Bestandteile von Lebensmitteln werfen: Die Energielieferanten für den menschlichen Körper sind Kohlenhydrate, Fette und Proteine - das sind die sogenannten Makronährstoffe. Ebenso wichtig sind Mikronährstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Vor allem die Vitamine C, D, B6 und B12 sowie die Mineralstoffe Eisen, Zink und Selen können zu einem starken Immunsystem beitragen.





Vitamine

Bekanntermaßen leistet Vitamin C einen wichtigen Beitrag für ein starkes Abwehrsystem. Es wirkt entzündungshemmend und antioxidativ und schützt die Zellen vor Viren und Bakterien. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) empfiehlt eine tägliche Dosis von 95 bis 110 Milligramm. Bei den ersten Anzeichen einer Erkältung kann eine höhere Dosierung Vitamin C helfen, die Symptome zu lindern und die Dauer des Infekts zu verkürzen. Vitamin C steckt beispielsweise in Zitrusfrüchten wie Grapefruit oder Orange, in dunkelgrünem Blattgemüse, Erbsen, Brokkoli und Beeren. Es wird ebenfalls empfohlen, schon zum Frühstück vitaminreiches Obst und Gemüse zu essen. Die Vitamine aus dem B-Komplex (B12, B6, B2, B3) wirken direkt auf das Immunsystem. Sie sind wichtig für verschiedene biochemische Reaktionen in den Zellen und für den Energiestoffwechsel, zudem sind sie am Zellaufbau beteiligt. Eine ausreichende Versorgung mit B-Vitaminen wirkt Müdigkeit und Erschöpfung entgegen. Erreichen lässt sich dies mit einer ausgewogenen Ernährung, die viel frisches grünes Gemüse sowie hochwertige tierische Lebensmittel (Milchprodukte und Leber) enthält. Veganer sollten Vitamin B12 mit Nahrungsergänzungsmitteln zuführen, da es ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Die Vitamine B2 und B3 sowie das Vitamin D tragen zur Erhaltung gesunder Schleimhäute bei, die Vitamine B6 und B12 unterstützen eine normale Funktion des Immunsystems. B-Vitamine sind beispielsweise in folgenden Lebensmitteln enthalten: Kartoffeln, Bananen, Grünkohl, Geflügel und Fisch.





Mineralstoffe und Spurenelemente

Eisen, Selen und Zink unterstützen die Funktion des Immunsystems ebenfalls und sind an zahlreichen wichtigen Prozessen im Körper beteiligt. Eisen ist essenziell für die Blutbildung und den Sauerstofftransport im Blut. Die Energieversorgung der Zellen sowie zahlreiche weitere Stoffwechselvorgänge sind somit von einer ausreichenden Eisenversorgung abhängig. Deshalb ist Eisen für ein gesundes Immunsystem unerlässlich. Eine ausgewogene Ernährung versorgt den Körper mit der empfohlenen Menge an Eisen, die bei circa 10 bis 15 Milligramm pro Tag liegt. Frauen sowie Vegetarier und Veganer haben einen erhöhten Eisenbedarf oder erreichen diesen Wert oft nicht. Sie sollten deshalb besonders auf den Eisengehalt von Nahrungsmitteln achten. Kaffee und schwarzer Tee verringern übrigens die Aufnahmefähigkeit des Körpers für Eisen. Das Spurenelement Zink ist für das Immunsystem ebenso wichtig. Es fördert die Wundheilung und besitzt entzündungshemmende Eigenschaften. Zink reduziert nachweislich Erkältungssymptome wie Müdigkeit, Kopf-, Glieder- und Halsschmerzen und kann zu einer schnelleren Genesung beitragen.





Was das Immunsystem außerdem stärkt

Nicht nur Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente unterstützen das Immunsystem. Außer mit einer gesunden Ernährung helfen wir unserer Immunabwehr auch mit Bewegung an der frischen Luft und ausreichend Schlaf. Wechselduschen fördern die Durchblutung, kurbeln den Stoffwechsel an und stärken damit ebenfalls das Immunsystem. Wichtig zu wissen ist auch, dass viele Krankheitserreger über die Hände übertragen werden. Deswegen ist regelmäßiges und gründliches Händewaschen wichtig. Mit diesen Maßnahmen lässt sich das Wohlbefinden langfristig steigern.





- Quelle: OZ