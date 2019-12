Verkehrswacht zieht positive Bilanz 2019

Dienstag, 31. Dezember 2019

Berlin (ots) - Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) zieht für 2019 eine positive Bilanz ihrer Arbeit. Bis zum Jahresende setzten die Mitglieder der über 600 Verkehrswachten in Deutschland etwa 8 500 Veranstaltungen in Zielgruppenprogrammen um und wendeten mehr als 170 000 ehrenamtliche Stunden dafür auf. Dabei wurde mit mehr als 835 000 Menschen aller Altersgruppen über eine sichere Verkehrsteilnahme gesprochen und trainiert.



In der DVW sind zudem fast 1 000 Jugendliche und junge Erwachsene in etwa 20 Gruppen in Deutschland organisiert und unterstützen in Jugendverkehrswachten und als Verkehrskadetten bei Aktionen und Veranstaltungen die Arbeit vor Ort. Auch sind rund 50 000 Schülerlotsen kontinuierlich aktiv und sichern als Verkehrshelfer in der unmittelbaren Umgebung vor Schulen Gefahrenpunkte ab.



"Ich kann eine sehr positive Bilanz ziehen und wir können uns vor allem für die ehrenamtliche Arbeit der Verkehrswachten in diesem Jahr bedanken", stellte der DVW-Präsident und ehemalige Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig fest. "Dass die Zahl der Verkehrstoten voraussichtlich auf ein Rekordtief sinken wird, zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber unsere Strategie ist die Vision Zero und da bleibt noch viel zu tun."



Mit der Vision Zero folgt die DVW perspektivisch dem Ideal eines Straßenverkehrs ohne Tote und Verletzte. Auch die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag zur Vision Zero bekannt und will ihre Bemühungen auf dieses Ziel ausrichten.



Neben den geförderten Zielgruppenprogrammen festigte die DVW in 2019 zudem ihre Position als zweitgrößter Anbieter von Fahrsicherheitstrainings in Deutschland und widmete sich in Kampagnen und Aktionen Themen wie Ablenkung oder auch Alkohol am Steuer. Besonders hat sie die Debatte um Elektrokleinstfahrzeuge von Anfang an kritisch begleitet und sich unter anderem dafür stark gemacht, die E-Scooter zum Schutz von Fußgängern nicht auf Gehwegen zuzulassen.

- Quelle: OTS: Deutsche Verkehrswacht

- Foto: Deutsche Verkehrswacht