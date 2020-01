Beyeröhder Handballgirls Markus Esser Sandra Kiriasis Katharina Molitor Linda Stahl Matthias de Zordo Werkselfen 1. Fußball Bundesliga 2. Fußball Bundesliga 3. Fußball Bundesliga 1. Handball Bundesliga Frauen Folge @OZ_NRW NEU: Unsere OZ-App 2.0!

Mittwoch, 15. Januar 2020 Absatz von Tabakwaren 2019: 0,3 % mehr Zigaretten versteuert als im Vorjahr Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2019 wurden in Deutschland 0,3 % mehr Zigaretten versteuert als im Jahr 2018. Während der Zigarettenabsatz nur geringfügig stieg, hielt der starke Aufwärtstrend beim Absatz von Pfeifentabak an: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Menge des versteuerten Pfeifentabaks, zu dem auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für sogenannte elektrische Tabakerhitzer zählen, im Vorjahresvergleich um 24,5 %. Dagegen nahm der Absatz von Zigarren und Zigarillos um 12,1 % ab, die Menge des versteuerten Feinschnitts sank um 2,0 %. Insgesamt wurden 2019 Tabakwaren im Wert von 27,4 Milliarden Euro versteuert. Das waren rund 1,1 Milliarden Euro oder 4,0 % mehr als 2018.



Menge der versteuerten Zigaretten seit 1991 fast halbiert

Im Dezember 2019 hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, das Bewerben von Tabakwaren weiter einzudämmen. Wann und wie, das wird derzeit noch diskutiert. Zuletzt war im Jahr 2007 die Tabakwerbung in Printmedien sowie im Internet verboten worden. Die Regierungskoalition plant aktuell unter anderem ein Verbot von Tabakwerbung auf Plakatwänden und an Haltestellen. Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der versteuerten Tabakwaren zeigt, dass der Zigarettenabsatz seit 1991 von 146,5 Milliarden Stück um fast die Hälfte auf 74,6 Milliarden Stück im Jahr 2019 sank.



Im Gegensatz dazu stiegen die versteuerten Verkaufswerte für Zigaretten aufgrund von Tabaksteuer- und Preiserhöhungen im gleichen Zeitraum um 41,5 % auf 22,5 Milliarden Euro. Die letzten fünf Steuererhöhungen wurden in den Jahren 2011 bis 2015 umgesetzt. Davor hatte der Gesetzgeber im Zeitraum von 2002 bis 2005 in fünf Schritten die Steuer auf Zigaretten erhöht.



Absatz von Pfeifentabak seit 1991 um mehr als das Dreifache gestiegen

Der Absatz aller anderen Tabakwaren ist hingegen seit 1991 deutlich nach oben geklettert. Der Absatz von Zigarren und Zigarillos hat sich fast verdoppelt, er stieg von 1,4 Milliarden um 94,7 % auf 2,6 Milliarden Stück. Die Menge des versteuerten Feinschnitts stieg um 57,0 % auf 23 813 Tonnen. Der Absatz von Pfeifentabak, hierzu zählen auch Wasserpfeifentabak und Tabakprodukte für elektrische Tabakerhitzer, stieg um mehr als das Dreifache auf 4 150 Tonnen im Jahr 2019.



Weitere Informationen



- Finanzen und Steuern, Reihe 9.1.1 "Absatz von Tabakwaren"

- Versteuerung von Tabakwaren (73411-0001) in der Datenbank

- Finanzen und Steuern, Reihe 9.1.1 "Absatz von Tabakwaren"

- Versteuerung von Tabakwaren (73411-0001) in der Datenbank

GENESIS-Online (Daten ab 1991) - Quelle: OTS: Statistisches Bundesamt