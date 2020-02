OZ-Verlosung: 3 Blu-rays zur Staffel 2 von Bad Banks zu gewinnen

Dienstag, 04. Februar 2020

Die preisgekrönte TV-Serie bekommt eine Fortsetzung. Am 6. Februar erscheint die zweite Staffel der Erfolgsserie rund um die Abgründe der Finanzwelt.





In der zweiten Staffel erzählt Oliver Kienle, wie sich die Finanzwelt sechs Monate nach der Krise, mit der die erste Staffel endete, neu erfindet. Verschärfte Auflagen machen das Geschäft der fusionierten Deutschen Global Invest extrem mühsam. Der ersehnte Aufstieg in den Vorstand rückt für die neue Investmentchefin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch) in weite Ferne. Auch für Jana Liekam (Paula Beer) läuft es in Frankfurt nicht nach Plan. Doch längst hat sie sich mit ihrem Team in Stellung gebracht. Während die alte Bankenwelt nur noch mit halber Kraft fährt, erlebt die junge Finanzbranche in kleinen beweglichen Startups und FinTechs einen fundamentalen Wandel.

Bad Banks hat insgesamt über 20 Auszeichnungen bekommen und wurde unter anderem 2019 mit dem Deutschen Fernsehpreis als „Beste Drama-Serie“ und dem Grimme Preis in der Kategorie „Serie“ ausgezeichnet. Außerdem war Bad Banks für den Internationalen Emmy® Award 2019 nominiert.

Zum DVD-Start am 06.02.2020 verlosen wir 3 Blu-rays!

Gewinnspielfrage: Welcher Schauspieler spielt den Charakter Quirin Sydow in der Serie?



Senden Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse sowie dem Betreff "Bad Banks - Staffel 2" an badbanks@onlinezeitung.co

Einsendeschluss ist der 12.02.2020

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass die OZ oder der Veranstalter Sie bei Gewinn der Tickets kontakiert und Ihnen den Gewinn per Post zuschickt.

- Quelle: Themroc PR & Promotion GbR

- Bild: © 2020 LETTERBOX FILMPRODUKTION GMBH / IRIS PRODUCTIONS SA / REAL FILM / ZDF / ARTE