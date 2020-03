Der Trend zeigt: Online Casinos werden immer beliebter

Freitag, 06. März 2020

Das Glücksspiel ist fest in unserer Mitte verankert: Online Poker, Slots, Roulette, all diese Spiele sind aus einem klassischen Online Casino nicht mehr wegzudenken. Und wie die aktuellen News in der Gaming-Branche zeigen, werden diese in Zeiten der Digitalisierung immer beliebter. Doch warum ist das so? Was zeichnet Online Casinos aus? Und warum sind sie so erfolgreich?



Wirft man einen Blick in diese Informationsquelle über virtuelles Gaming, kristallisiert sich der folgende Trend deutlich heraus: Der mobile Glücksspielmarkt wächst, weiter und weiter. Kunden überweisen immer mehr Geld an die Online Casinos dieser Welt. Im Jahre 2012 lag der Wert der Geldtransfers vom Kunden an die Casinos noch bei 100 Milliarden US-Dollar, bis 2018 soll dieser Wert bereits circa 500 Milliarden US-Dollar betragen haben. Ein rasanter Anstieg. Und auch der mobile Anteil steigt stetig.





Grenzenlose Erreichbarkeit als Erfolgsfaktor

Doch warum sind Online Casinos heutzutage dermaßen erfolgreich? Ein Hauptgrund hierfür ist die ständige Erreichbarkeit der virtuellen Casinos. Es gibt natürlich auch Casinos die Tag und Nacht geöffnet haben, jedoch darf man bei einem echten Casino den Anfahrtsweg nicht unberücksichtigt lassen. Und dieser kostet häufig Zeit und Nerven. Das Online Casino lässt sich dagegen ganz einfach mit einem Laptop auf dem heimischen Sofa betreten. Und wer gerne unterwegs in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit zockt, der öffnet einfach bequem die App über das eigene Smartphone. Doch nicht nur das: Spannende virtuelle Games im online casino.com de kannst du jederzeit spielen, egal, wie viele Mitspieler neben dir das Casino betreten wollen. Logisch, denn ein Online Casino im Internet hat keine begrenzte Anzahl an Spielerautomaten oder Sitzgelegenheiten für die Spieler.





Weitere Vorteile gegenüber dem echten Casino sind die Bonusprogramme, die zahlreich in den Online Casinos angeboten werden. Spezielle Boni, Sonderaktionen oder Freispiele erhöhen nicht nur das Spielvergnügen, sondern können dem Gamer ebenso zu einem schnellen Gewinn verhelfen. So kann sich der Spiele in Windeseile nach ganz oben katapultieren – und den heißbegehrten Jackpot abgreifen.





Online Casino 2020 – die Trends

Was die Online Casino Trends von morgen angeht, gibt es eine klare Fahrtrichtung: mehr Technologie, mehr Spielspaß. Ganz oben auf der Liste steht Virtual Reality, auch VR genannt. Bei einem Virtual-Reality-Spielautomaten wird der Spieler sozusagen direkt in das Geschehen versetzt. Für ihn fühlt es sich so an, als wäre Teil des Spiels. Eine aufregende Technologie mit Erlebnisfaktor, die sich als vielversprechend erweisen könnte. Doch leider steckt sie in der Realität noch in den Kinderschuhen, da sich bislang nur sehr wenige VR-Slots wie „Gonzo’s Quest“ etablieren konnten. Damit ist das Konzept noch nicht reif für den Massenmarkt.



Ein weiterer Trend, der sich wohlmöglich 2020 weiter etablieren wird, ist die Spielart „Skill based Game“. „Skill based“ Slots sind ganz normale Online Slots, in die diverse Mini-Spiele integriert werden. Diese Art des Spiels soll die Geschicklichkeit mehr in den Fokus nehmen.





Fazit: Online spielen ja, aber mit Vorsicht!

Das Glücksspiel ist aus dem Online Gaming nicht mehr wegzudenken. Der Markt ist übersät mit einer Vielfalt an Online Casinos. Damit ist das Internet ein Paradies für Zocker und Gamer. Doch wie überall im Netz gilt natürlich auch hier: Spielen nur in Maßen. Es fällt oftmals schwer, besonders dann, wenn man gerade eine Glückssträhne im Online Casino hat. Da wird es wichtig, sich immer wieder selbst zu erinnern, eine digitale Auszeit zu nehmen. Ob nun mithilfe einer handyfreien Zone oder einer selbst zugewiesenen „Off-Time“, es gibt viele Möglichkeit ab und zu ganz deutlich „Nein“ zum mobilen Leben im Netz zu sagen. Und ist die digitale Auszeit dann vorbei, kann man sich doch gleich doppelt auf den Nervenkitzel beim Online Gaming freuen.

- Quelle: OZ

- Foto: https://de.freeimages.com/photo/craps-table-1-1547488 / Jesse Clark