Freitag, 06. März 2020 OZ-Verlosung: 3 Blu-rays und Original-Roman "UNTERLEUTEN" zu gewinnen UNTERLEUTEN erzählt nach der Romanvorlage von Erfolgsautorin Juli Zeh die Geschichte eines Dorfes – und weit mehr als das. Der ZDF-Dreiteiler erzählt mit einer großartigen Besetzung vom Erbe der deutschen Teilung, vom Konflikt zwischen ökologischer Modernisierung und dem Festhalten am Hergebrachten, von der Aktualisierung schlummernder dörflicher Konflikte, vom Glauben der städtischen Mittelschicht an ländliche Idylle, von Zerstörung und Neu-Aufbau.



„Unterleuten“ ist der Name eines Dorfes in der brandenburgischen Provinz, in der Nähe von Berlin, ehemalige DDR. Hier leben sie zusammen, 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung: Wende-Gewinner und Wende-Verlierer. Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene. Freunde, Feinde, Nachbarn und ein Geheimnis aus der Vergangenheit. Und dann sind da die aus dem Westen: der Traum von der eigenen Pferdezucht, der Schmutz der Umwelt und eine seltene Vogelart treibt sie hierher, sie wollen aus Berlin in die idyllische Provinz. Aber dann zieht der Bürgermeister die Karte Windenergie aus dem Ärmel. Nachdem die Vento Direct ihren Plan für Windkraftanlagen, die in unmittelbarer Nähe des Dorfes entstehen sollen vorstellt und ein Investor aus dem Süddeutschen auftaucht, der den Einwohnern ihr Land ein zweites Mal entziehen will, bleibt in Unterleuten kein Stein auf dem anderen. Interessen kollidieren und Intrigen werden gesponnen. Es kommen Geheimnisse der Vergangenheit und ganz neue Seiten der Dorfbewohner ans Licht. Am Ende scheint jeder gegen jeden zu kämpfen. Der Gesellschaftsroman "Unterleuten" von Juli Zeh ist mit über einer Millionen verkauften Exemplaren eines der meistgelesenen Bücher des Jahres 2016 und hielt sich über 78 Wochen in den Top 50 der Spiegel Bestsellerliste. Die Serie trumpft mit einem großen Staraufgebot auf: Unter der Regie von Matti Geschonneck (In Zeiten des abnehmenden Lichts) stehen neben den Hauptdarstellern Thomas Thieme (Das Parfüm), und Miriam Stein (Unsere Mütter, unsere Väter) zahlreiche namhafte Darsteller wie Alexander Held (Tannbach), Charly Hübner (Lindenberg! Mach dein Ding), Bjarne Mädel (Tatortreiniger), Ulrich Noethen (Der Untergang), Jörg Schüttauf (Bad Banks), Mina Tander (jerks) für den ZDFDreiteiler vor der Kamera. Der Cast besteht fast ausschließlich aus Schauspielerinnen und Schauspielern, die in der Regel in Hauptrollen glänzen und sich in UNTERLEUTEN zu einem großartigen Ensemble vereinen. Der Dreiteiler wird am 09./10./11. März 2020 (Montag-Mittwoch), jeweils um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Wir verlosen 3 Blu-rays, sowie einen Original Bestseller Roman zu UNTERLEUTEN. Und hier die Gewinnspielfrage: Wie heißt der Bürgermeister von Unterleuten? Senden Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse sowie dem Betreff "Unterleuten" an unterleuten@onlinezeitung.co Einsendeschluss ist der 13.03.2020 Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass die OZ Ihnen den Gewinn per Post zuschickt. Die Kontaktdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Gewinnabwicklung genutzt. Nach dem Gewinnspiel wird die OZ Ihre Kontaktdaten unaufgefordert löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzverordnung. Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Mitglieder der Charara Group einschließlich deren Angehörigen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. - Quelle: Themroc PR & Promotion GbR - Bild: © 2020 ZDF, LIZENZ DURCH ZDF ENTERPRISES GMBH, MAINZ <- Zurück Nach oben