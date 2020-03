Beyeröhder Handballgirls Markus Esser Sandra Kiriasis Katharina Molitor Linda Stahl Matthias de Zordo Werkselfen 1. Fußball Bundesliga 2. Fußball Bundesliga 3. Fußball Bundesliga 1. Handball Bundesliga Frauen Folge @OZ_NRW NEU: Unsere OZ-App 2.0!

Sonntag, 15. März 2020 Neues Verfahren zur Tierfutterherstellung spart 700 Tonnen CO2 ein Südlohn/ Duisburg - Mit einem neuartigen Verfahren zur Herstellung von Trockenfutter produziert das Münsterländer Unternehmen BEWITAL heute hochwertiges Tierfutter und schont gleichzeitig Klima und Umwelt. Für die erstmals in der Industrie eingesetzte Anlagentechnik erhielt das Unternehmen einen Zuschuss aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums. Unterstützt wurde es dabei durch die Finanzierungsberatung der Effizienz-Agentur NRW aus Duisburg. Das Unternehmen BEWITAL ist ein mittelständischer Produzent von Heimtiernahrung aus Südlohn und produziert Trockenfutter für Hunde und Katzen. Bei dem bisher genutzten Verfahren zur Produktion von Trockenfutter musste der Betrieb u. a. erhebliche Mengen an Fleischmehlen als Quelle von Proteinen verarbeiten, die von Vorlieferanten bezogen wurden. Zur Herstellung von Fleischmehl wird dem Fleisch die Feuchtigkeit entzogen (Restfeuchte 5 %). Im Anschluss muss das gewonnene Fleischmehl jedoch bei der herkömmlichen Tierfutterherstellung erneut mit Wasser vermischt werden, um es zusammen mit anderen Zutaten zu „kochen“. „Die Produktion war wasser- und energieintensiv“, erinnert sich Dr. Jürgen Wigger, Gesellschafter BEWITAL Holding. „Wir wollten mithilfe eines neuen Verfahrens Fleischmehl durch Frischfleisch und Innereien ersetzen und so den Ressourcen- und Energieverbrauch nachhaltig senken.“ Anspruchsvolles Verfahren senkt Ressourcenverbrauch über Wertschöpfungsstufen hinweg BEWITAL setzte das innovative Verfahren als erstes Unternehmen großtechnisch um. Dafür investierte BEWITAL in neue Anlagentechnik wie einen Dekanter, eine neue Extrusionstechnologie und eine angepasste neue Trocknungstechnik. „Der vollständige Ersatz von Fleischmehlen durch Frischfleisch ist technologisch sehr anspruchsvoll“, weiß Dr. Wigger. „Nach fast fünf Jahren konnten wir das Projekt 2019 erfolgreich abschließen. Mittlerweile bietet BEWITAL Produkte unter der Marke Belcando mit einem Frischfleischanteil von mehr als 80 % an und kann vollkommen auf den Einsatz von Fleischmehlen verzichten.“ Durch das innovative Verfahren ließ sich der Energiebedarf prozessübergreifend um ca. 30 % senken. Dabei ist der Energieverbrauch für das Mahlen des Fleischmehls noch nicht berücksichtigt. Zudem reduziert sich der Frischwassereinsatz um 3.000 m3 pro Jahr, da die Befeuchtung des Fleischmehls entfällt, und auch auf den Einsatz von jährlich 8.400 t Fleischmehl kann verzichtet werden. Das neue Verfahren führt zu Ressourceneinsparungen über die Wertschöpfungsstufen hinweg. So entfallen bei den Vorlieferanten Prozessschritte wie das Erhitzen (zur Sterilisierung), Mahlen, Trocknen und der Transport der Fleischmehle. Das erwartete Ziel von einer CO2-Einsparung von 578 t pro Jahr konnte mit einem erreichten Wert von jährlich fast 700 t CO2 deutlich übertroffen werden.

Effizienz-Agentur NRW unterstützte auf dem Weg zur Förderung Die BEWITAL Holding GmbH & Co. KG nutzte auf Empfehlung der NRW.BANK im Vorfeld der Umsetzung die Unterstützung der PIUS-Finanzierung der Effizienz-Agentur NRW zur Antragstellung im Umweltinnovationsprogramm des Bundesumweltministeriums. „Das Unternehmen reichte mit unserer Unterstützung einen Antrag im Umweltinnovationsprogramm des BMU bei der KfW ein und erhielt eine Zuwendung in Höhe von 923.000 Euro", erläutert Marcus Lodde, Leiter Geschäftsfeld Finanzierung der Agentur. „Ohne die Förderung durch das Bundesumweltministerium hätten wir das Projekt nicht umgesetzt", ist Geschäftsführer Dr. Jürgen Wigger überzeugt. „Nun sind wir stolz, als Vorreiter unsere Branche schrittweise noch umweltfreundlicher zu machen." Der Projektabschluss erfolgte 2019. Insgesamt investierte BEWITAL ca. 3,8 Mio. Euro in die Maßnahme. - Quelle: Effizienz-Agentur NRW - Foto: BEWITAL Holding GmbH & Co. KG