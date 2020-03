Syrische Region Idlib verlor seit Dezember täglich zwei Schulen - Save the Children baut Busse zu mobilen Klassenzimmern um

Mittwoch, 18. März 2020

Berlin (ots) - Durch die Kämpfe der vergangenen drei Monate im Nordwesten von Syrien sind mindestens 217 Schulen beschädigt oder stillgelegt worden. Damit verlor die Region zwischen Dezember 2019 und März 2020 im Schnitt zwei Schulen pro Tag, wie die Kinderrechtsorganisation Save the Children mitteilt.

"Der Syrien-Krieg, der gerade ins zehnte Jahr gegangen ist, ist ein Angriff auf die Bildung und die Zukunft von mehr als einer Million Kindern", sagt Susanna Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children Deutschland. "Schulen dürfen keine Ziele von Angriffen sein. Aber in Syrien geraten sie immer wieder in die Schusslinie. Dabei ist Bildung für die syrischen Kinder die einzige Chance auf eine bessere Zukunft."

Seit der Syrien-Konflikt im April 2019 in Idlib eskalierte, wurden insgesamt mehr als die Hälfte der Schulen in der Region - 570 von 1062 - zerstört, beschädigt oder aufgrund ihrer Lage in einem Kampfgebiet verlassen. 74 weitere Schulen werden als Flüchtlingsunterkünfte genutzt. Jedes noch funktionierende Klassenzimmer in Idlib müsste 240 Schüler aufnehmen, damit alle schulpflichtigen Kinder der Region zur Schule gehen könnten. Seit Anfang 2019 wurden nach einer Zählung von Save the Children und der Partnerorganisation Hurras Network 92 Vorfälle bestätigt, bei denen Schulen in Nordwestsyrien von Angriffen betroffen waren.

"Für die Kinder in Idlib und in ganz Syrien ist es lebensnotwendig, dass sie weiter zur Schule gehen und lernen können, selbst inmitten dieses Chaos", sagt Sonia Khush, Nothilfekoordinatorin von Save the Children in Syrien. "Eine Schule bietet mehr als Bildung. Sie bietet Stabilität und Routine und das ist wichtig für die psychische Gesundheit von Kindern und ihre Fähigkeit, sich von Verlusten und Kriegserfahrungen zu erholen. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Schulen geschützt werden. Und wir brauchen mehr Geld, um in Bildung von Kindern investieren zu können."

Am 25. Februar wurden an einem einzigen Tag acht Schulen und zwei Kindergärten in Idlib von Angriffen getroffen, größtenteils während des Unterrichts. Die achtjährige Dara* erlebte einen der Angriffe: Er traf eine von Save the Children unterstützte Schule, in der sie Zuflucht gesucht hatte. Mindestens drei Kinder wurden getötet und mehrere weitere verletzt.

Dara berichtet: "Eine Frau hielt uns in den Armen und fing an zu weinen. Ihre Schwester verlor ein Bein und stürzte. Wir standen da und plötzlich fing die Frau an zu schreien und zu weinen, weil ihre Kinder starben. Ich weinte auch und rief nach meinen Geschwistern, aber niemand antwortete. Dann kam aus dem Nichts meine Schwester angerannt - barfuß und weinend. Ich habe mich hier an meinem Bein verletzt. Ich spürte die Granatsplitter zuerst nicht, aber dann fing ich an, den Schmerz zu spüren. Ich fiel in Ohnmacht und konnte gar nichts mehr verstehen."

Eltern reagierten auf die zahlreichen Angriffe auf Schulen mit einer Bitte an die Partner von Save the Children, die Schulen in bestimmten Regionen nicht zu öffnen. Aus Angst vor drohender Gewalt fragten sie nach Möglichkeiten, den Unterricht stattdessen an versteckte Orte wie Höhlen und Kellern oder in mobile Klassenzimmer zu verlegen, um nicht getroffen zu werden. Inzwischen hat Save the Children mit seiner Partnerorganisation Shafak vier Busse in bunt angemalte mobile Klassenzimmer umgewandelt.

In den mobilen Klassenzimmern werden wesentliche Fächer wir Arabisch und Mathematik unterrichtet, aber auch emotionale und psychosoziale Unterstützung geboten mit Spielen, die Kindern dabei helfen, sich von traumatischen Erfahrungen zu erholen. Jedes dieser Klassenzimmer steht etwa 80 Kindern zur Verfügung.

Save the Children unterstützt auch Partner bei der Einrichtung temporärer Lernräume und bei der Verteilung von Lernmaterialien wie Schulheften und Schulranzen.

Die Kinderrechtsorganisation ruft alle Konfliktparteien auf, dafür zu sorgen, dass Kinder und Zivilisten - sowie die Schulen und Krankenhäuser, die sie zum Lernen und Überleben brauchen - geschützt werden. Das humanitäre Völkerrecht muss eingehalten werden.

