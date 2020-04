Beyeröhder Handballgirls Markus Esser Sandra Kiriasis Katharina Molitor Linda Stahl Matthias de Zordo Werkselfen 1. Fußball Bundesliga 2. Fußball Bundesliga 3. Fußball Bundesliga 1. Handball Bundesliga Frauen Folge @OZ_NRW NEU: Unsere OZ-App 2.0!

Samstag, 04. April 2020 Aktion #Pflegesterne spricht 575.000 ehemalige Pflegekräfte an Berlin (ots) - Pflegekräfte werden in der Corona-Krise mehr denn je gebraucht, viele arbeiten am Rande der Erschöpfung. Um die Alten-, Gesundheits- und Krankenpfleger zu unterstützen, wurde daher die Plattform Pflegesterne.de ins Leben gerufen. Auf der können sich ehemalige Pflegekräfte registrieren und so Hilfe leisten. Initiatoren der Aktion sind der Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft (Vediso e. V.), das soziale Start-up mitunsleben GmbH und die Unternehmens- und Personalberatung contec GmbH. Experten zufolge arbeiten rund 575.000 ausgebildete Pflegekräfte nicht mehr in ihrem erlernten Beruf. Die Aktion "Pflegesterne" spricht diese Fachkräfte an und gibt Einrichtungen die Möglichkeit, ihre Bedarfe auf Pflegesterne.de anzugeben. Ab nächster Woche ist eine Registrierung möglich. Dr. Markus Nachbaur, Vorstand der Stiftung Liebenau und Mitgesellschafter der mitunsleben GmbH: "In der Krise zeigt sich mehr denn je, wie wichtig Pflegekräfte sind. Unsere Pflegekräfte in der Stiftung Liebenau arbeiten am Limit, so wie andernorts auch. Sie alle brauchen dringend tatkräftige Hilfe durch ehemalige examinierte Pflegekräfte. Daher unterstütze ich Pflegesterne. Schließlich geht es um mehr als Systemerhalt. Es geht um uns und unsere Zukunft." Jan Schröder von der contec GmbH fügt hinzu: "Krise schweißt zusammen - das erleben wir seit Ausbruch der Corona-Pandemie anhand vieler Beispiele in der Gesellschaft. Deswegen haben wir mit der Aktion Pflegesterne eine bundesweite Bewegung ins Leben gerufen. Was die Pflege jetzt braucht, ist jede helfende Hand. Deshalb sind wir an Bord." "Wir gehen das Thema gemeinsam an und bekommen Unterstützung aus verschiedensten Teilen der Bundesrepublik. Als die Geflüchteten 2015 nach Deutschland kamen, haben wir gelernt, wie man deutschlandweit Hilfsprojekte in kürzester Zeit aus dem Boden stampft und was man dabei beachten muss. Wir sind in gewisser Weise erprobt darin, Bedarfe und Helferinnen und Helfer zu koordinieren.", so Cornelia Röper, Vorständin des Vediso e.V. und Gründerin der weltweit größten Online-Community für Geflüchtete wefugees.de. Die Initiatoren der Pflegesterne-Aktion Vediso e. V. Der Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e. V. (vediso) unterstützt seine über 70 Mitglieder (Sozialunternehmen und Verbände) durch Workshops und Beratung darin, in einer digitalen Welt zukunftsfähig aufgestellt zu sein. mitunsleben GmbH Die mitunsleben GmbH mit Sitz in Berlin ist das größte ökumenische Start-up Deutschlands, hinter dem etablierte Gesellschafter aus der Pflege- und Sozialwirtschaft stehen. Ziel der mitunsleben GmbH ist es, digitale Lösungen und Plattformen für die Branche zu entwickeln. Im November 2018 gegründet, entwickelte das Unternehmen die Pflegevermittlungsplattform mitpflegeleben.de. Diese bietet Orientierung im Pflegedschungel mit digitaler Beratung, bundesweiter Vermittlung von Pflegeangeboten sowie umfassenden Informationen zum Thema Pflege und Pflegehilfsmittel.

contec GmbH Die contec GmbH - Die Unternehmens- und Personalberatung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft - ist eine 1988 in Bochum gegründete Unternehmensberatung mit Standorten in Bochum, Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Als unabhängiger Partner begleitet die contec erfolgreich Unternehmen in der strategischen Weiterentwicklung, bei Restrukturierungen, der Verbesserung der Prozessabläufe und Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Außerdem bietet die contec GmbH ein breites Beratungsportfolio im Bereich Personalmanagement und -entwicklung sowie bei der Fach- und Führungskräftegewinnung.