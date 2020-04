Extremwandern um den Wohnzimmertisch: Mammutmarsch-Spendenaktion - Hike at home

Samstag, 04. April 2020

Am 11.04.2020 und am 18.04.2020 startet der Mammutmarsch “Hike at Home”: Gemeinsam, alleine, zu Hause wandern.

Alle Einnahmen werden in Projekte gegen die Corona-Pandemie investiert. Klingt verrückt? Ist es auch!

Los geht es jeweils ab 11 Uhr in den eigenen vier Wänden.





Was genau steckt dahinter?

Bei den regulären Events des Wanderveranstalters “Mammutmarsch” marschieren tausende, sport- und naturbegeisterte Teilnehmer zwischen 30 und 100 Kilometern in den schönsten Region Deutschlands sowie in Wien und Kopenhagen. Mit der Aktion “Hike at Home” haben sie die Möglichkeit sich einer ganz anderen Form der Extremwander-Herausforderung zu stellen und von zu Hause im Kampf gegen Corona zu helfen.



Dabei können die Teilnehmer komplett frei entscheiden, wie viele Kilometer sie “erwandern” und welchen Betrag sie als “Startgebühr” beitragen können und möchten. Die eingenommenen Gelder werden zu 100 % Unterstützungs-Projekten in Regionen, die gerade am härtesten von Corona betroffen sind, zur Verfügung gestellt.





Zum Ablauf:

Per Live-Video gibt es eine Anmoderation mit Countdown, via Facebook und Instagram wird von “unterwegs” berichtet und während des gesamten Events gibt es immer wieder Videos, Updates und Fotos - ganz wie bei einem Mammutmarsch in freier Wildbahn, damit es sich fast so anfühlt, als wären die Teilnehmer gemeinsam auf der Strecke.



Neben einem Foto-Wettbewerb und Mammutmarsch-Preisen für die zehn Wanderer mit den meisten Kilometern gibt es am Ende eine ganz reguläre Urkunde für jeden Teilnehmer - diesmal eben per Post und Mail als PDF.





Extremwanderer starten 100-Kilometer-Marsch um den eigenen Wohnzimmertisch:

Teilnehmer Jannik Giesen hat schon angekündigt, ganze 100 Kilometer erwandern zu wollen. Um seine Runden zu zählen, will er Strichliste führen auf dem Rahmen, in den hinterher die Urkunde soll. Jenny plant ihre Route auf 38 qm rund um den Wohnzimmertisch.





Weitere Infos finden Sie unter: https://mammutmarsch.de/2020-hike-at-home/

- Quelle: Mammutmarsch UG

- Bild: - Foto: http://www.freeimages.com/photo/hiking-1516547