Mittwoch, 08. April 2020 Ein Herz für Händler: T-Shirts gegen Handelskrise Köln - Existenzangst und Ratlosigkeit – das Coronavirus und seine Auswirkungen haben Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister hart getroffen. Um lokale Unternehmen bundesweit in Zeiten des Coronavirus zu unterstützen, hat das Kölner Start-up LOLOCO, das vom NRW Landesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung gefördert wird, die Online-Charity-Aktion „Ein Herz für Händler“ ins Leben gerufen. Frei nach der Devise „Gemeinsam durch dick und dünn“ können Interessierte ab dem 1. April 2020 im gleichnamigen Online-Shop (www.herz-für-händler.de) T-Shirts oder Hoodies kaufen, und damit Solidarität mit lokalen Geschäften zeigen. Alle Erträge, die aus dem Verkauf entstehen, werden als Spende an die Unternehmen weitergegeben. Dabei bestimmen die Käuferinnen und Käufer selbst, wie viel sie bezahlen und wen sie mit ihrem Einkauf unterstützen möchten. Dazu können sie entweder bereits registrierte Händler auswählen oder selbst Unternehmen vorschlagen.



Deutschlandweit können sich Ladenbesitzerinnen und -besitzer registrieren und so von der Solidarität der Menschen profitieren. „Die Händlerinnen und Händler liegen uns am Herzen. Sie sind es, die die Städte für uns Einwohner lebenswert machen. Deshalb wollen wir mit unserer Initiative dazu beitragen, dass möglichst viele Geschäfte diese Krise überstehen. Jetzt zählt jeder Mensch und jeder Cent“, sagt Malte Hendricks, LOLOCO-Gründer. Die bundesweit angeordneten Schließungen lassen unzählige lokale Unternehmen um ihre Existenz bangen. „Die Umsätze sind über Nacht auf null zurückgegangen“, berichten etwa Helmut und Beatrix Schäfer, die seit über 40 Jahren ein kleines Sportgeschäft in Köln führen.



Alle Erlöse gehen an den lokalen Handel – jeder bestimmt selbst, wieviel er zahlt Egal, in welcher Region Deutschlands das Herz Zuhause ist, jeder kann verschiedene Artikel im Online-Shop erwerben. Von T-Shirts über Hoodies bis hin zum Baby-Lätzchen; den Preis bestimmen die Kundinnen und Kunden selbst. Damit möglichst viele lokale Unternehmen von den Erträgen aus dem Verkauf profitieren, werden alle Spenden, die nicht direkt von den Online-Käufern einem Geschäft zugedacht werden, über den LOLOCO-Rettungsschirm anteilig an alle teilnehmenden Händler verteilt. Je höher also die Zahlungsbereitschaft ist, desto mehr finanzielle Unterstützung erhalten die lokalen Geschäfte.

Der HILFE-Blog für alle - Mehr als nur eine hippe Merchandise Kollektion

Neben finanzieller Unterstützung und Solidarität versorgt die Initiative „Ein Herz für Händler“ die teilnehmenden Kaufleute auch mit Informationen zu finanziellen Soforthilfen von Bund und Ländern und kreativen Tipps: Im HILFE-Blog werden aktuelle wichtige Informationen gebündelt und die lokalen Geschäfte erhalten Ideen und Anleitungen zur Nutzung digitaler Werkzeuge wie Social Media und Messenger-Dienste, um während der Corona-Krise ihre Kunden trotz obligatorischer Ladenschließung zu versorgen.



Warum machen wir das?

Nicht nur gesellschaftlich, sondern vor allem wirtschaftlich sind lokale Geschäfte von enormem Wert für Städte und Gemeinden. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und des Gemeinwohls in Städten und Kommunen. Kurzum, lokale Unternehmen machen unsere Städte lebendig und lebenswert. Wir möchten, dass dies auch in Zukunft so bleibt.



Wer sind wir?

„Ein Herz für Händler" ist eine Initiative von LOLOCO, ein Start-up aus der Universität zu Köln gefördert durch das Landesministerium, mit dem Ziel lokale Unternehmen auf ihrem Weg in die Digitalisierung zu unterstützen. - Quelle/Logo: LOLOCO GbR