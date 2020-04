OZ-Verlosung: 3 DVDs zu "Spides - Berlin ist erst der Anfang" zu gewinnen

Donnerstag, 16. April 2020

In SPIDES wird die deutsche Hauptstadt zum Schauplatz einer düsteren Verschwörung: Aliens nutzen Partydrogen zur stillen Invasion in menschliche Körper. Désirée Nosbusch ist hier in einer ganz anderen Rolle als in "Bad Banks" zu sehen.





Story:

Nora (Rosabell Laurenti Sellers, "Game of Thrones"), eine junge Frau aus Berlin, erwacht nach der Einnahme der Partydroge „Blis“, aus dem Koma. An ihr früheres Leben hat sie keine Erinnerung mehr.



Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel) und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen der Spur der geheimnisvollen Droge nach und finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern.



Nach und nach wird Nora bewusst, was mit ihr passiert, und sie beginnt eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken: Aliens versuchen mit der synthetischen Droge, Menschen zu infiltrieren und deren Körper als Wirt zu benutzen. Je näher Nora der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihr eigenes, dunkles Geheimnis ans Licht. Denn sie selbst ist der Schlüssel zur Invasion, die sie zu bekämpfen versucht.



Neben Rosabell Laurenti Sellers („Game of Thrones“), Falk Hentschel („Legends of Tomorrow“, „Marvels Agent of S.H.I.E.L.D.“) und Florence Kasumba („Avengers“, „Black Panther“, „Tatort“) in den Hauptrollen, sind unter anderem Désirée Nosbusch („Bad Banks“), Damian Hardung („Der Name der Rose“, „Club der roten Bänder“), Francis Fulton-Smith („Die Spiegel-Affäre“), Susanne Wuest („Parfum“), Aleksandar Jovanovic („Tatort“, „Dr Who“) und Harvey Friedman („Sense8“) in Spides zu sehen.



Weitere Darsteller sind Alain Blazevic („Renegades – Mission of Honor“), Artjom Gilz („100 Dinge“), Lilli Hollunder („The Outpost“), Kimberly Leemans („The Walking Dead“, „Nashville“), Branko Tomovic („Homeland“, „24“) und Mathis Wernecke („Polizeiruf 110“).



Hier geht’s zum Trailer: https://youtu.be/53Gk3IzHVvA

Anlässlich der DVD & Blu-ray Veröffentlichung am 27. April 2020 verlosen wir 3 mal je 1 DVD.

Und hier die Gewinnspielfrage: Wie heißt die Droge um die es im Film geht?

Senden Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse sowie dem Betreff "Spides" an spides(at)onlinezeitung.co

Einsendeschluss ist der 30.04.2020.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass die OZ Ihnen den Gewinn per Post zuschickt. Die Kontaktdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Gewinnabwicklung genutzt. Nach dem Gewinnspiel wird die OZ Ihre Kontaktdaten unaufgefordert löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzverordnung. Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Mitglieder der Charara Group einschließlich deren Angehörigen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

- Quelle: Themroc PR & Promotion GbR

- Bild: © 2019 DON’T PANIC Productions UG, Palatin Media Film- und Fernseh GmbH