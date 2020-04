Digitaler Aktionstag am 01. Mai 2020 Aktion #gastaus #leerestuehle #leerebetten #gastrofriday #hotelfriday

Donnerstag, 30. April 2020

Köln - Am vergangenen Freitag, den 24. April 2020, unterstützte die ARENA Management GmbH (AMG), Betreibergesellschaft der Kölner LANXESS arena, durch die Bereitstellung von rund 500 Stühlen auf dem Roncalliplatz am Kölner Dom eine Aktion der DEHOGA. Mit dem stillen Protest wurde auf die dramatische wirtschaftliche Situation in der Kölner Gastronomie in Zeiten der Corona-Krise aufmerksam gemacht.





Nun plant der Hotel- und Gaststättenverband eine weitere, diesmal digitale Aktion am 01. Mai, die die AMG unterstützt. Nachfolgend die Dokumentation des Aufrufs der DEHOGA:

„Mitmachen und gemeinsam Kämpfen!





Wir alle wollen die Aufmerksamkeit auf die Gastronomie und Hotellerie lenken, deswegen unterstützen wir den virtuellen #gastrofriday #hotelfriday #allezusammen.



Die Aktion #gastaus #leerestuehle #gastrofriday vergangenen Freitag war ein voller Erfolg. Das Gastgewerbe steht in der schweren Zeit des Corona-Lockdowns zusammen und kämpft gemeinsam für den Erhalt des vielfältigen Restaurant- und Hotelangebots in Deutschland. Die Dringlichkeit unserer Forderung muss in der Öffentlichkeit weiter präsent bleiben! Über die ersten erfreulichen Ansätze hinaus benötigt unsere Branche jetzt schnell Soforthilfen und ein Rettungspaket!





Am 1. Mai raten wir unseren Mitgliedern und Kollegen dringend davon ab, Aktionen in den Städten anzumelden und durchzuführen. Da an diesem Tag traditionell viele Demonstrationen und auch Krawalle stattfinden, sollen Behörden, Sicherheits- und Rettungskräfte nicht zusätzlich belastet werden.





Wir wollen daher die Aktionen ins Internet verlegen – und das jeden Freitag.



Wie das geht? Ganz einfach: macht originelle Fotos und Videoclips mit leeren Stühlen in oder vor euren Betrieben, gebt persönliche Statements! Am 01. Mai 2020 um 11:00 Uhr ladet Ihr Euer Foto/Video dann auf Euren sozialen Plattformen im Internet hoch (Facebook, Instagram, LinkedIn).





Alle teilen und liken alles von allen, und ruft auch all eure Mitarbeiter, Gäste und Partner auf zu unterstützen.





GANZ WICHTIG: Bitte verwendet unbedingt diese Hashtags im Text #gastaus #leerestuehle #leerebetten #gastrofriday #hotelfriday #allezusammen und verlinkt die DEHOGA Nordrhein-Facebookseite oder Instagramseite. So gewährleisten wir, dass die Aktion überall präsent ist. Weiterhin könnt Ihr unser aktuelles Facebook-Profilbild in Eurem Bild integrieren. So zeigen wir Einheitlichkeit.





Wer nicht auf Facebook oder Instagram mit seinem Betrieb vertreten ist, aber trotzdem gerne mitmachen möchte, dem bieten wir an, das für ihn zu übernehmen. Schickt uns Eure Fotos und Statements, so dass wir sie nur noch hochladen müssen: allezusammen(at)dehoga-nr.de



Wir freuen uns auf Eure Beteiligung!“







- Quelle: DEHOGA

- Foto: http://www.freeimages.com/photo/997219 / Sigurd Decroos