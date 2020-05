OZ-Verlosung: 3 DVDs zu "Merz gegen Merz - 2. Staffel" zu gewinnen

Samstag, 09. Mai 2020

Was tun, wenn die Liebe ihr Verfallsdatum überschritten hat – wegschmeißen, oder noch mal aufwärmen? Die zweite Staffel der ZDF-Comedyserie „Merz gegen Merz“ mit Annette Frier und Christoph Maria Herbst als Ehepaar Anne und Erik Merz in den Hauptrollen erscheint am 12. Mai.

Unzählige Sitzungen bei der Paartherapeutin, der pubertierende Sohn von der Polizei aufgegriffen, eine Demenzdiagnose beim Firmenpatriarchen: Die Ereignisse der ersten Staffel „Merz gegen Merz“ haben Anne und Erik Merz durchgerüttelt, am Ende aber wieder zusammengebracht.

Das neue Miteinander wird allerdings gleich wieder auf eine harte Probe gestellt. Anne schlittert nämlich in eine Midlifecrisis. Mann, Kind, Haus, Job – war’s das jetzt oder kommt da noch was? Firmengründer Ludwig ist schon weiter und will die Zeit, die ihm noch bleibt, auf keinen Fall mehr in der Firma verbringen. Erik übernimmt den Chefsessel, muss ihn aber gleich gegen die finnische Konkurrenz verteidigen, während seine Eltern sich finanziell so verheben, dass sie vorübergehend bei Anne und Erik einziehen.

Anlässlich der DVD & Blu-ray Veröffentlichung am 12. Mai 2020 verlosen wir 3 mal je 1 DVD.

Und hier die Gewinnspielfrage: Wie heißt der Sohn von Anne und Erik Merz?



Senden Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse sowie dem Betreff "Merz" an merz(at)onlinezeitung.co



Einsendeschluss ist der 16.05.2020.



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass die OZ Ihnen den Gewinn per Post zuschickt. Die Kontaktdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Gewinnabwicklung genutzt. Nach dem Gewinnspiel wird die OZ Ihre Kontaktdaten unaufgefordert löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzverordnung. Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Mitglieder der Charara Group einschließlich deren Angehörigen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.





- Quelle: Themroc PR & Promotion GbR

- Foto: ZDF/MARTIN_VALENTIN_MENKE