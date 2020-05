Freitag, 29. Mai 2020

Gut möglich, dass sich Hannes (Ronald Zehrfeld) und sein Freund Ralf – Ralle – (Felix Kramer), beide heftig gelebte End-Vierziger, nur an der Endhaltestelle treffen, um ganz für sich zu sein und zu sprechen. Die Landschaft vor und hinter ihnen ist offen und bietet nirgendwo Schutz – und genau so reden sie auch miteinander.



Vielleicht treibt sie aber auch die Erinnerung her. Immerhin war die Haltestelle „dit Tor zur Welt, die verdammte Schnittstelle zwischen Pampa und intelljentet Leben“, als die beiden Freunde noch zur Arbeit, in die Stadt oder sogar in den Urlaub fuhren. Inzwischen sind sie frühinvalide und langzeitarbeitslos. Manchmal hocken sie auch an der Haltestelle, weil sie auf jemanden warten.

Zwei sympathische Verlierertypen, die nach der Hälfte ihres Lebens an der Endhaltestelle angekommen sind. Gnadenlos gut – absolut kultverdächtig! Ronald Zehrfeld (u.a. Babylon Berlin, Das Ende der Wahrheit) und Felix Kramer (Dark, Dogs Of Berlin).

Anlässlich der DVD Veröffentlichung am 04. Juni 2020 verlosen wir 3 mal je 1 DVD.

Und hier die Gewinnspielfrage: Wer führte bei "Warten auf’n Bus" Regie?



Senden Sie uns eine E-Mail mit der richtigen Antwort, ihrem Vor- und Nachnamen, Ihrer Adresse sowie dem Betreff "Warten" an warten(at)onlinezeitung.co



Einsendeschluss ist der 05.06.2020



Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit einverstanden, dass die OZ Ihnen den Gewinn per Post zuschickt. Die Kontaktdaten werden ausschließlich zum Zwecke der Gewinnabwicklung genutzt. Nach dem Gewinnspiel wird die OZ Ihre Kontaktdaten unaufgefordert löschen. Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzverordnung. Alle Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, Mitglieder der Charara Group einschließlich deren Angehörigen sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.





- Quelle: Themroc PR & Promotion GbR

- Bild: Senator Film Produktion GmbH