Online-Konzert am 18. Juni als Highlight der Corona-Spendenaktion von Schüler Helfen Leben

Sonntag, 14. Juni 2020

Jonas Monar auf einem Solidaritätskonzert von Schüler Helfen Leben am 19. Januar 2018 in Scharnebek bei Lüneburg (Niedersachsen).

Neumünster/Berlin/Sarajevo - Eigentlich wäre am 18.06.2020 der Soziale Tag. Unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel tauschen bei dem Aktionsformat jedes Jahr über 60.000 Schülerinnen und Schüler für einen Tag die Schulbank gegen einen Arbeitsplatz und spenden ihren erarbeiteten Lohn für gleichaltrige Kinder und Jugendliche in Südosteuropa und Jordanien. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Soziale Tag aber in den Herbst verschoben werden - am geplanten Datum findet nun aber ein Online-Solidaritätskonzert statt. Schüler Helfen Leben, die Organisation hinter dem Sozialen Tag, plant mit den gesammelten Spenden von der Corona-Krise besonders betroffene Kinder und Jugendliche auch kurzfristig unterstützen zu können.

„Schon seit vielen Jahren veranstalten unsere Engagierten Benefizkonzerte in ganz Deutschland, so kamen wir schnell auf die Idee eines Online-Konzerts“, sagt Raphael Heckmann (21), Freiwilligendienstleistender bei Schüler Helfen Leben. „Mit diesem Konzert wollen wir auf die Situation in unseren Projektregionen Südosteuropa und Jordanien aufmerksam machen, aber natürlich hoffen wir auch auf Spendeneinnahmen.“

Als einer der Hauptacts konnte der Singer-Songwriter Jonas Monar gewonnen werden: „Ich unterstütze Schüler Helfen Leben schon sehr lange und freu’ mich einen kleinen Beitrag dazu leisten zu dürfen, dass diese wichtige Organisation etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aufgrund der Corona-Krise konnte der Soziale Tag nicht wie geplant stattfinden und viele Projekte von SHL benötigen aktuell Unterstützung”, so der Sänger. „Das Online-Konzert am 18.06. soll dabei helfen, Spenden für genau diese Projekte zu sammeln. Ich freu mich sehr darauf.“

Außerdem ist die Band „Helem Nejse“ aus Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, dabei. In ihren Rapsongs greifen die drei jungen Männer gesellschaftliche Missstände und Themen ihres Heimatlandes auf. Als Jugendliche waren sie zudem Teilnehmende im Seminarprogramm von Schüler Helfen Leben, das schon seit 1994 erfolgreich in Bosnien durchgeführt wird. Unterbrochen werden die Konzerteinlagen durch kurze Interviews und Informationen über die derzeitige Lage in den Ländern, in denen Schüler Helfen Leben Projekte unterstützt.

Schüler Helfen Leben (SHL) unterstützt und betreibt seit über 25 Jahren Jugend- und Bildungsprojekte in Südosteuropa und Jordanien. Kinder und Jugendliche in diesen Ländern sind aktuell besonders hart von der Corona-Krise getroffen. Mit dem Solidaritätskonzert möchte die Organisation dazu beitragen, diesen Kindern und Jugendlichen auch in der aktuellen Situation eine Perspektive zu geben. Im Fokus der Spendenaktion stehen daher Projekte aus Albanien, Serbien und Jordanien, die sich für Straßenkinder und Geflüchtete einsetzen.

Online Solidaritätskonzert „Macht Lärm für grenzenlose Solidarität“

Donnerstag, 18. Juni, ab 19:00 Uhr

Live gestreamed auf Facebook und Youtube

Weitere Informationen: corona.schueler-helfen-leben.de

Die Umsetzung des Konzerts wird von der Stiftung „CHILDREN Jugend hilft!“ gefördert.

- Quelle/Bild: Schüler Helfen Leben