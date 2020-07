Beyeröhder Handballgirls Markus Esser Sandra Kiriasis Katharina Molitor Linda Stahl Matthias de Zordo Werkselfen 1. Fußball Bundesliga 2. Fußball Bundesliga 3. Fußball Bundesliga 1. Handball Bundesliga Frauen Folge @OZ_NRW NEU: Unsere OZ-App 2.0!

Freitag, 03. Juli 2020 Ministerpräsident Armin Laschet verleiht den Landesverdienstorden an zehn Bürgerinnen und Bürger Düsseldorf - Ministerpräsident Armin Laschet hat am Mittwoch, 1. Juli 2020, anlässlich des 70. Jahrestags der Landesverfassung zehn Persönlichkeiten in der Staatskanzlei mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Die Landesregierung ehrt damit traditionell ehrenamtlich besonders engagierte Bürgerinnen und Bürger für ihre herausragenden Verdienste am Gemeinwohl und am Land Nordrhein-Westfalen.



Der Ministerpräsident: „Mein besonderer Dank gilt heute den zehn Bürgerinnen und Bürgern für ihren herausragenden Einsatz für unser Land. Die Zeit, die Leidenschaft und die Kraft, die diese Bürgerinnen und Bürger für das gemeinsame Miteinander aufbringen, bereichern unsere Heimat jeden Tag aufs Neue. Das Engagement, das wir hier sehen, kann Vorbild für jeden Einzelnen von uns sein und als Hoffnungsträger für eine bessere Gesellschaft dienen. Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, dass diese Menschen in Nordrhein-Westfalen verwurzelt sind.“ Über den Landesverdienstorden

Der Verdienstorden des Landes ist eine der höchsten Auszeichnungen und wurde 1986 aus Anlass des 40. Geburtstages des Landes Nordrhein-Westfalen von Johannes Rau gestiftet. Als Anerkennung ihrer außerordentlichen Verdienste für die Allgemeinheit wird er an besondere Persönlichkeiten verliehen. Maximal 2.500 lebende Bürgerinnen und Bürgern – von rund 18 Millionen in Nordrhein-Westfalen insgesamt – können den Orden tragen.



Ausgezeichnet mit dem Landesverdienstorden am 1. Juli 2020 wurden:



Dr. Franz Josef Antwerpes, Köln:

Franz Josef Antwerpes war von 1978 bis 1999 Regierungs-präsident des Regierungsbezirks Köln. Eines seiner Hauptanliegen war unter anderem die Sicherheit im Straßenverkehr. Zudem war er von 1970 bis 1978 Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen. Er war 30 Jahre im SPD-Landesvorstand aktiv und engagierte sich als Beiratsmitglied der „Aidshilfe Köln e.V.“

Iris Berben, Berlin:

Iris Berben engagiert sich in herausragender Weise ehrenamtlich gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. So unterstützt sie seit 20 Jahren den Verein „Gesicht zeigen!“ und war von 1998 bis 2008 Kuratoriumsmitglied der Deutschen AIDS-Stiftung mit Sitz in Bonn. Die geborene Detmolderin ist heute noch mit dem Land Nordrhein-Westfalen tief verbunden.

Samy Charchira, Düsseldorf:

Samy Charchira ist Sachverständiger der Deutschen Islamkonferenz sowie Mitglied des Landesvorstandes des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Nordrhein-Westfalen. Er setzt sich seit Jahren für die Institutionalisierung islamischer Wohlfahrtspflege und für das friedliche Miteinander der Kulturen und Religionen ein.

Dr. Carolin Emcke, Berlin:

Carolin Emcke berichtete viele Jahre aus Kriegs- und Krisengebieten. Heute analysiert die Publizistin das aktuelle Zeitgeschehen und verbindet damit engagierte Plädoyers für Demokratie, Menschenrechte und Menschenwürde. Die gebürtige Mülheimerin ist Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels und Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Wolfram Kons, Neuss:

Wolfram Kons moderiert seit 1996 jährlich den 24-stündigen RTL-Spendenmarathon, dessen Erlös regelmäßig auch zahlreichen Einrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen zugute kommt. Seit 1997 engagiert sich der Neusser als Mitbegründer und Vorstandsmitglied in der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ einem Verein zur Unterstützung notleidender Kinder.

Klaus Kuhlmann, Voerde:

Seit über 40 Jahren ist Klaus Kuhlmann aktives Mitglied des „Kanu-Club Friedrichfeld“ in Voerde. Dort leitete er einige Jahre die Freizeit- und Jugendarbeit des Vereins und übte von 1987 bis 2010 das Amt des Kampfrichters auf Landesverbandsebene aus. Von 1989 bis 2013 war er Leiter des Bezirks Niederrhein im Kanu-Verband NRW, mehrfach gehörte er der Organisationsleitung der Kanu-Rennsport-Weltmeisterschaften in Duisburg an.

Prof. Dr. Miriam Meckel, ​Düsseldorf:

Miriam Meckel war von 2001 bis 2002 Staatssekretärin für Medien und Regierungssprecherin des Landes Nordrhein-Westfalen und später Staatssekretärin für Europa, Internationales und Medien. Die Kommunikationswissenschaftlerin ist u.a. Mitglied der „Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“. Heute ist die frühere Herausgeberin der „WirtschaftsWoche“ Gründungsverlegerin des Magazins „ada“ und engagiert sich ehrenamtlich für das Hospiz am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf.

Pfarrer Franz Meurer, Köln:

Franz Meurer ist seit 1992 Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Theodor und St. Elisabeth in den Kölner Stadtteilen Vingst und Höhenberg. Pfarrer Meurer ist weit über sein Priesteramt für beispielgebendes soziales Engagement bekannt und sorgt mit seinen teils unkonventionellen Aktionen immer wieder für Aufmerksamkeit. So sammelte er in einer Sonntagsmesse die Kollekte für eine Moschee oder bepflanzte mit seiner Gemeinde 1000 Blumenbeete.

Dieter Philipp, Aachen:

Dieter Philipp war von 1995 bis 1997 stellvertretender Vorsitzender des Westdeutschen Handwerkskammertages. Von 1997 bis 2004 er Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks und ist seitdem Ehrenpräsident. Als Präsident der Handwerkskammer Aachen (bis Mai 2020) waren ihm die Nachwuchsförderung und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ein persönliches Anliegen.

Prof. Harald Zur Hausen, Wald-Michelbach (Hessen):

Prof. Harald zur Hausen wurde im Oktober 2008 für die Entwicklung eines Impfstoffes zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. Der gebürtige Gelsenkirchener ist bis heute auf dem Gebiet der Krebsforschung aktiv.